شكرا لقرائتكم غالبية الأتراك متشائمون.. "بلادنا تسير باتجاه سيئ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف استطلاع حديث للرأي في تركيا، أن أغلبية سكان البلاد متشائمون حيال مستقبل البلاد، وقالوا إن بلادهم آخذة في التراجع، مع انخفاض مستويات الدخل، وارتفاع معدلات التضخم.

وأكدت شركة Metropoll للأبحاث واستطلاعات الرأي، أنّ ما يقرب من 70% من سكان تركيا يعتقدون أن البلاد تسير في اتجاه سيئ، ما يمثل أعلى نسبة من "المتشائمين" خلال السنوات الخمس الماضية. وبينما قال 64.8% إن تركيا آخذة في التراجع، اعتبر حوالي 21.7% أن البلاد تتحسن.

وفي حين أشار 63.8% من المشاركين في استطلاع الرأي، إلى أن مستوى راحتهم انخفض خلال العام الماضي، رأى 8.4% أن رفاهيتهم تدهورت خلال نفس الفترة.

بينما اعتبر حوالي 27.1%، أن رفاهيتهم ظلت راكدة خلال العام الماضي، وهي نسبة مفاجئة بالنظر إلى الضرر الواسع الذي أحدثته جائحة كورونا بالاقتصاد التركي.

من تركيا (أرشيفية- فرانس برس)

تضخم عال

إلى ذلك، أشار 80% من المُستطلعين إلى أنهم عانوا من مستويات تضخم تجاوزت الرقم الرسمي لمعهد الإحصاء التركي الذي كان آخرها 14%.

في حين توقع 51% من المستجيبين للاستطلاع، أن يكون مستوى التضخم أعلى من 30%.

وفي الوقت نفسه، قال حوالي 30%، من المشاركين في الاستطلاع، إنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية الحاكم إذا أجريت الانتخابات غداً، مع 6% فقط اختاروا حزب الحركة القومية الشريك في التحالف الحاكم.

يأتي هذا مع استمرار الوضع الاقتصادي بالتراجع في البلاد، وسط انتقادات حادة لسياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية.