شكرا لقرائتكم بصورتين.. إسرائيل ترد على الرئيس اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على تصريحات أدلى بها الرئيس اللبناني، ميشال عون، حول سيادة لبنان.

وقال أدرعي في تغريدة بحسابه على تويتر صباح الاثنين: "تعقيباً على كلام رئيس جمهورية لبنان ميشال عون إنه "لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادتهم"، نقدم صورتين".

كما نشر صورة لمجسم قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قال إنه سيتم وضعه في أحد شوارع بلدة الغبيري في قضاء بعبدا بمحافظة جبل لبنان. والصورة الثانية هي أيضاً لسليماني وتم تعليقها على طريق مطار بيروت الدولي.

والأحد، حلت الذكرى الأولى لاغتيال سليماني في غارة أميركية استهدفت سيارة كانت تقله بالعاصمة العراقية بغداد في 3 يناير 2020.

يذكر أن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده، كان قال السبت إن "قدرات غزة ولبنان الصاروخية، هي الخط الأمامي لمواجهة إسرائيل". ولاقت تصريحاته ردود فعل جمة، حتى إن عون رد الأحد وإن بخجل، مؤكداً أن لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وأرضهم.

هذا الرد استتبع رداً آخر من قبل زعيم حزب الله، حسن نصرالله، الذي برر التصريحات الإيرانية، قائلاً إنها حرفت.