شكرا لقرائتكم خبر عن ما مصير انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين فى ظل كورونا..فقيه دستورى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، مصير انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين و المقرر عقدها على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المنتهية ولايتهم فى ظل فيروس كورونا، مضيفا أن مجلس النقابة أمامه العديد من البدائل في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف صلاح فوزى في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لابد أن يستعد مجلس نقابة الصحفيين لانتخابات التجديد النصفى وأن يصدر قراراته مبكرا على غرار القرارات التي صدرت الأيام الماضية بسبب الظرف الطارئ، مشيرا الى أن من البدائل المطروحة أمام مجلس النقابة اجراء الانتخابات أونلاين أو تأجيل الانتخابات حتى لا يعرض أعضاء النقابة لخطر كورونا.

وأشار الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، الى أن هناك نظرية الظروف الاستثنائية وأن الضرورات تبيح المحظورات، مؤكدا أن التصويت الالكترونى في ظل الظروف الاستثنائية لم يقف أمامه حائل النص الذى وضع للظرف العادى .