قرقاش: قمة «العلا» التاريخية تعيد اللحمة الخليجية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وكالات)

تستضيف المملكة العربية السعودية اليوم، وبرئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اجتماعات الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة أصحاب الجلالة والسمو قادة الدول الأعضاء.

وتعتبر القمة أولى قمم العقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون الخليجي، والتي حققت العديد من المنجزات المهمة والراسخة بالعمل الخليجي المشترك الهادف إلى تحقيق طموحات وتطلعات أبناء دول مجلس التعاون كافة.

ويترقب أن تشكل القمة فرصة حقيقية لتجاوز عدد من التحديات الرئيسة التي تواجه المنطقة، وأهمها وحدة الصف الخليجي، وتوحيد جهود مواجهة «كورونا»، واستعادة النمو الاقتصادي لدول المنطقة.

ومن جانبه، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش في تغريدة بحسابه على «تويتر»: نحن أمام قمة تاريخية بامتياز، في العلا، نعيد من خلالها اللحمة الخليجية، مضيفاً: «نحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى». وتابع معاليه: «أمامنا المزيد من العمل، ونحن في الاتجاه الصحيح».

وأكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، أن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها، وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وشدد سموه أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.

وفي هذه الأثناء، أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، اعتباراً من مساء أمس.

وقال في بيان نقله تلفزيون دولة الكويت: «بمناسبة انعقاد قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي سيتم عقدها في محافظة العلا السعودية، أجرى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد اتصالاً هاتفياً بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر».

وأضاف: «تم التأكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف، ولم الشمل، وجمع الكلمة، من خلال توقيع بيان العلا، الذي يعد بحول الله إيذاناً باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية خالية من أي عوارض تشوبها».

وأوضح أنه «بناء على اقتراح صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر».

وقال: «عبر سموه عن بالغ شكره وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على ما يوليانه من اهتمام بالغ بإنجاح أعمال القمة. كما عبر سموه عن ثقته في حرص أشقائه قادة دول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية بأن تكون هذه القمة قمة مصالحة تعزز اللحمة وتقوي المسيرة المباركة للتضامن، وتكفل بحول الله إنهاء هذا العارض، ومفاتحاً إلى كل ما فيه خير لدول المجلس وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومعالجة كافة الموضوعات ذات الصلة وعودة الأمور إلى طبيعتها، بما يحقق التعاون والتكاتف ويضمن تكثيف أواصر الود والتآخي».

وفي هذه الأثناء، يرأس أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وفد بلاده خلال اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

وينوب عن الملك حمد بن عیسی آل خليفة عاهل مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لترؤس وفد المملكة في مؤتمر القمة. وفي هذه الأثناء، أناب السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء لترؤس وفد السلطنة بالقمة الخليجية.