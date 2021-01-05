«مجلس التعاون» إنجازات اقتصادية نوعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نشرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، سلسلة تغريدات في حسابها على موقع «تويتر»، توضح القدرات الاقتصادية لعدد من دول المجلس.

وذكرت الأمانة العامة لـمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة الـ 25 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019. وأشارت إلى أن أبرز البيانات الاقتصادية المتعلقة بالإمارات، هو تحقيقها ناتجاً قومياً إجمالياً قدره 410.648 مليون دولار، فيما بلغت القيمة السوقية لأسواق المال 246.5 مليار دولار. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الـ 36 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019، بناتج قومي إجمالي وصل إلى 768.402 مليون دولار، بينما بلغت القيمة السوقية لأسواق المال 2.406.8 مليار دولار.

أما مملكة البحرين، فاحتلت المرتبة الـ 45 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019. وبلغ الناتج القومي الإجمالي لديها 38.790 مليون دولار، والقيمة السوقية لأسواق المال 27.0 مليار دولار.

وبدورها، جاءت سلطنة عمان في المرتبة الـ 53 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019، بناتج قومي إجمالي وصل إلى 93.065 مليون دولار، وقيمة سوقية لأسواق المال تبلغ 48.8 مليار دولار.