المملكة المتحدة تبدأ استخدام لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (وكالات)

بدأت بريطانيا، أمس، استخدام لقاح المختبر البريطاني «أسترازينيكا» وجامعة «أكسفودر»، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك، مع احتمال أن تشدد مجدداً التدابير للجم انتشار وباء «كوفيد- 19».

وهذا اللقاح أقل تكلفة وتخزينه أسهل، ليكون بذلك أكثر تكيفاً مع حملات التلقيح على نطاق واسع، مقارنة بلقاحي «موديرنا» و«فايرز-بايونتيك»، اللذين رُخص لهما ووزعا في دول عدة، لا سيما الولايات المتحدة. وتلقى أكثر من مليون شخص في بريطانيا حتى الآن لقاح «فايرز-بايونتيك».

وأوصت السلطات البريطانية على مئة مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا - أكسفورد»، توفر منها بالفعل 520 ألفاً.

وتلقى مريض كلى في بريطانيا جرعة من لقاح «أسترازينيكا - أكسفورد»، ليصبح أول شخص في العالم يحصل على هذا اللقاح.

وأوضحت هيئة الخدمات الصحية البريطانية أنه تم حقن بريان بينكر، البالغ 82 عاماً، باللقاح في مستشفى جامعة «أكسفورد».