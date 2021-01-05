عبدالملك: مشاركة خارجية بالتحقيق في هجوم مطار عدن

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

جدد رئيس مجلس الوزراء اليمن معين عبدالملك أمس، اتهام ميليشيات الحوثي الانقلابية بالهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي قائلاً إن الدلائل والمعلومات ونتائج التحقيقات الأولية تؤكد ذلك، ولافتاً إلى أن الميليشيات هي المستفيد الوحيد من هذا الهجوم، لكنها لن تحقق ما سعت إليه، بل زادت الجميع إصراراً على استكمال معركة اليمن والعرب المصيرية والوجودية في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.

وقال خلال لقائه في عدن أسر عدد من شهداء الهجوم الإرهابي: «ما حدث كان محاولة إبادة جماعية للحكومة وضرب الدولة ورمزيتها واستهداف عدن، وشدد على أن ما حدث لا بد أن يبقى في ذاكرة اليمنيين وأن من واجبات الحكومة ومسؤوليتها تخليد ذكرى شهداء الهجوم ورعاية اسرهم وتقديم كل العناية للجرحى والتكفل بعلاجهم. مؤكداً أن الإنصاف لهؤلاء لن يكون إلا بالنيل من الذين نفذوا وخططوا لهذا الهجوم الإرهابي ومن يقف خلفهم، وموضحا أن التحقيقات جارية وبشكل مكثف بعد اتخاذ كل الإجراءات لتحريز الأدلة، ويمكن أن يتم إشراك جهات خارجية في التحقيق.

وترأس عبدالملك، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي، لمحافظي المحافظات المحررة، تم خلاله التأكيد على أهمية إيجاد رؤية مختلفة لضبط العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة بما يساعد على تعزيز الخدمات المقدمة للمدنيين، وتنفيذ معالجات سريعة للأوضاع المعيشية والاقتصادية وفق برامج واقعية وقابلة للتطبيق. وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة دقيقة وخطيرة والتحديات القائمة تحتاج إلى إدارة مختلفة قادر على تجاوز الصعوبات واجتراح الحلول للمشاكل التي تراكمت خلال فترات ماضية. ووجه بضرورة تعزيز اليقظة الأمنية واتخاذ كل التدابير اللازمة لرفع الجاهزية، على طريق استكمال معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ووضع حد للأعمال الإرهابية والإجرامية الحوثية.

من جهته، أوضح وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال اتصال مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبيرج أن الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات على مطار عدن الدولي يأتي في إطار مخططها لاستمرار إغراق اليمن في دوامة الحرب والعنف والفوضى وعرقلة الجهود والمساعي لتحقيق السلام. فيما أشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى أن الهجوم كان محاولة لتدمير الأمل في السلام، وعبر عن دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة لتحقيق السلام في اليمن. ودانت وزارة الخارجية والتجارة المجرية، الهجوم الإرهابي على مطار عدن، وأكدت أن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لا يمكن تقويضها بفعل إرهابي شنيع. كما دانت حكومة كوريا الجنوبية بشدة الهجمات الإرهابية على مطار عدن، وأكدت دعم جهود الحكومة اليمنية والشعب اليمني والمجتمع الدولي لوضع نهاية للصراع الدائر في اليمن.

من جهة ثانية، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، إن تصريحات المدعو إبراهيم الديلمي مندوب الحوثيين لدى نظام طهران تؤكد التورط الإيراني في الانقلاب والأعمال التخريبية والأنشطة الإرهابية التي تستهدف اليمن ودول الجوار والمنطقة. وجدد التأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وطي صفحة الماضي، وتسخير كافة الجهود والإمكانات والعمل الثقافي والإبداعي في معركة التصدي للمشروع الإيراني وأداته الحوثية.