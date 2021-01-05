برلمان غواتيمالا يرحب بقرار أمريكا الاعتراف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه

جدة - عبدالحي حسين - رحب برلمان غواتيمالا بالقرار الأمريكي الاعتراف بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على كامل صحرائه.

وأفادت المؤسسة التشريعية المكونة من مجلس واحد في بيان بأن “كونغرس جمهورية غواتيمالا تلقى بارتياح قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، المعلن عنه في 10 دجنبر 2020”.

ووصف الكونغرس الغواتيمالي قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وإسرائيل بأنه “إيجابي جدا”، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”مرحلة مهمة” في مسلسل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وبعد أن ذكر بأن غواتيمالا والمغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، يرتبطان بـ”علاقات مثمرة ومتينة تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون”، أشاد البرلمان الغواتيمالي بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل تنمية أقاليمها الجنوبية.

وأبرز البرلمان الغواتيمالي أن المغرب بذل جهودا كبيرة للمساهمة في التنمية في العديد من بلدان القارة، معربا عن ترحيبه بانخراط المملكة في تعزيز التعايش السلمي والتسامح والاندماج و احترام الاختلافات العرقية والثقافية والدينية.

كما عبر برلمان جمهورية غواتيمالا عن تأييده للإجراءات المشروعة للمغرب في منطقة الكركرات من أجل استعادة حرية حركة البضائع والأشخاص، والتي تمت في إطار الاحترام التام للقانون الدولي، مجددا دعم غواتيمالا للجهود الرامية للتوصل إلى “حل سياسي” للنزاع في الصحراء في إطار مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب.