محمد الفلاح - انطلاق أعمال اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار الليبي

الثلاثاء 5 يناير 2021

أعلنت رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن اجتماعا افتراضيا عقد مساء الاثنين للجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي ، عن طريق التواصل عن بعد، لمناقشة تفويض اللجنة ومهامها والنتائج المتوقعة والإطار الزمني لعمل اللجنة.



وأشارت ويليامز عقد اللجنة القانونية لملتقى الحوار جلستها الافتراضية الثالثة، والتي تم فيها تبادل مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات من خلال خيارات لتسهيل تنفيذ خارطة الطريق.

وأوضحت ويليامز في مؤتمر صحفي بأن اللجنة القانونية لملتقى الحوار ستستأنف مناقشاتها نهاية هذا الأسبوع وستكون مُكلفة بمتابعة أعمال مجلسي النواب والأعلى للدولة فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية، وتزويد المؤسستين، بتوصيات للتوصل إلى اتفاق على أساس دستوري، يؤدي إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021م.

وأضافت رئيسة البعثة أن الفريق الانتخابي، في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قدم موجزًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنياً المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات حتى 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وطلبت ويليام من أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار بتقديم مقترحات مكتوبة لمناقشتها في الاجتماع القادم المقرر عقده يوم الأربعاء المُقبل.

وبينت ويليامز أن اللجنة الاستشارية ستلعب دورًا استشاريًا وستعمل لمدة أسبوعين على إصدار توصيات لمعالجة الاختلافات التي ظهرت حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية، و بناء إجماع بين أعضاء الملتقى.