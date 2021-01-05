محمد الفلاح - الجوف.. مليشيا الحوثي تغلق كلية التربية وتحولها لساحة تنفيذ أنشطة عنصرية

الثلاثاء 5 يناير 2021

حولت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، كلية التربية والعلوم الانسانية في الحزم بمحافظة الجوف إلى مكان لتنفيذ انشطة عنصرية واغلاقها أمام الطلاب.



وادانت لجنة الحقوق والإعلام التابعة للسلطة المحلية بمحافظة الجوف قيام المليشيات بتحويل كلية التربية والعلوم الانسانية في الحزم إلى مكان لتنفيذ انشطة عنصرية بعد اغلاقها أمام الطلاب.

وقالت اللجنة في بيان لها، أن مليشيا الحوثي قامت باحتلال كلية التربية والعلوم الانسانية بمحافظة الجوف وهجرت الكادر ونهبت محتوياتها وحولتها إلى سجن وساحة لتنفيذ انشطتها العنصرية وحرمان 1200 طالب وطالبة من الدراسة فيها.

واعتبرت اللجنة ما قامت به مليشيا الحوثي من تحويل الكلية لثكنة واستخدامها لانشطة عنصرية تحدي سافر للاعراف والمواثيق الدولية والقيم الانسانية.

ودعت اللجنة العقلاء وكافة المنظمات إلى استنكار مثل هذه الجرائم والضغط على المليشيا لاخراجها من الكلية واعادة كافة محتوياتها وتحييد مؤسسات التعليم عن الصراع وتجريم المساس بها.