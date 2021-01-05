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البرازيل ترصد أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 52 ثانية - 2:48 صباحًا, 5 يناير 2021 م

المناطق - وكالات

رصدت البرازيل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس التي اكتشفت في بريطانيا.
وأشارت أمانة الصحة بولاية ساو باولو البرازيلية إلى أن الحالتين إحداهما لفتاة في الخامسة والعشرين من مدينة ساو باولو كانت مخالطة لمسافرين قادمين من بريطانيا والأخرى لرجل في الرابعة والثلاثين من العمر وهو من سكان ساو باولو أيضا وكان مخالطا لها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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