شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البرازيل ترصد أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 52 ثانية - 2:48 صباحًا, 5 يناير 2021 م
المناطق - وكالات
رصدت البرازيل أول حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتشفت في بريطانيا.
وأشارت أمانة الصحة بولاية ساو باولو البرازيلية إلى أن الحالتين إحداهما لفتاة في الخامسة والعشرين من مدينة ساو باولو كانت مخالطة لمسافرين قادمين من بريطانيا والأخرى لرجل في الرابعة والثلاثين من العمر وهو من سكان ساو باولو أيضا وكان مخالطا لها.