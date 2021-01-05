شكرا لقرائتكم خبر عن قاضية بريطانية ترفض تسليم أسانج لواشنطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حكمت قاضية بريطانية أمس الإثنين برفض تسليم جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس، إلى الولايات المتحدة حيث يواجه اتهامات بالتجسس.

وأصدرت القاضية فانيسا بارايتسر الحكم في محكمة أولد بيلي بلندن، قائلة: إنها قلقة بشأن صحة الرجل أثناء احتجازه في سجن «هير ماجيستيز بريزون بيلمارش» في جنوب شرق لندن. وقالت القاضية: إنه «مع مواجهة ظروف تشبه العزلة الكاملة دون عوامل الحماية التي حدت من مخاطره في هير ماجيستيز بريزون بيلمارش، فإنني مقتنعة بأن الإجراءات التي وصفتها الولايات المتحدة لن تمنع أسانج من إيجاد طريقة للانتحار ولهذا السبب قررت أن تسليمه سيكون قمعا بسبب الأذى النفسي، وقد أمرت بتسريحه». وبعد صدور مذكرة توقيف دولية، خاض أسانج معركة قانونية ضد تسليم المجرمين إلى السويد، وبعد فشل ذلك، لجأ إلى سفارة الإكوادور في لندن في عام 2012، قائلا: إنه يعتقد أنها ستؤدي في النهاية إلى تسليمه إلى الولايات المتحدة. وأسقطت السويد تحقيقها في 2017 وفي أبريل 2019، تم إلغاء وضع اللجوء لأسانج، مما دفع الشرطة البريطانية إلى اعتقاله لخرقه شروط الكفالة الخاصة به في 2012.