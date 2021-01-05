فتح الحدود بين السعودية وقطر بدءا من الليلة

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء اليوم (الاثنين).

وقال الشيخ أحمد الناصر في بيان له، إنه بمناسبة انعقاد القمة الخليجية التي تستضيفها محافظة العلا السعودية غداً (الثلاثاء)، أجرى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اتصالاً هاتفياً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأضاف أنه «تم التاكيد خلال الاتصال على حرص الجميع على وحدة الصف ولم الشمل وجمع الكلمة من خلال توقيع بيان العلا الذي يعد بحول الله إيذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية خالية من أي عوارض تشوبها».

وأوضح الشيخ أحمد الناصر أنه بناء على اقتراح أمير دولة الكويت «فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء هذا اليوم».