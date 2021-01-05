الاتحاد الأوروبي يدين تخصيب إيران اليورانيوم بنسبة 20 %

أكد الاتحاد الأوروبي أن إعلان إيران، اليوم (الاثنين)، بشأن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة يعتبر «مخالفة كبيرة» لاتفاق فيينا النووي، ستكون لها «تبعات خطرة على حظر انتشار الأسلحة النووية».

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال ناطق باسم المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي يومي، إن بروكسل تنتظر إحاطة من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال النهار، قبل أن تقرر أي تحرك محتمل.

كذلك أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم، بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة في منشأة فوردو، وهي أعلى بكثير من تلك المحددة بموجب الاتفاق النووي، بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

ويعد هذا الإجراء الأحدث والأكثر أهمية في سلسلة خطوات اتخذتها طهران، وتراجعت من خلالها عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 2015، وذلك في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي منه في 2018.