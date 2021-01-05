أعلن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حضوره القمة الخليجية التي ستعقد غداً (الثلاثاء)، في محافظة العلا السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الشيخ تميم بن حمد يترأس وفد دولة قطر للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في محافظة العلا بالسعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يعلن حضوره القمة الخليجية في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.