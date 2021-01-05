جماعة مرتبطة بالقاعدة تعلن مسؤوليتها عن مقتل جنديين فرنسيين بمالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة، مساء الإثنين، مسؤوليتها عن قتل جنديين فرنسيين في مالي، وتتبرأ من قتل 100 مدني غربي النيجر.

وقال موقع "سايت" الذي يتابع مواقع المتشددين على الإنترنت، إن جماعة تدعى "نصرة الإسلام المسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، أعلنت مسؤوليتها عن قتل جنديين فرنسيين بعدما اصطدمت عربتهما المدرعة بعبوة ناسفة في شرق مالي.



من ناحية أخرى، أدانت الجماعة نصرة القتل "العشوائي" لمئة مدني في غرب النيجر خلال مطلع الأسبوع، بحسب موقع سايت.

وأعلنت فرنسا، مقتل 2 من جنودها خلال عملية في مالي، السبت الماضي، وإصابة جندي ثالث إثر انفجار عبوة ناسفة في مركبتهم المدرعة.

وكان 3 جنود فرنسيين قد قتلوا قبل أقل من أسبوع أيضاً بمالي أيضا في انفجار عبوة ناسفة.

وأوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن الجيش الفرنسي، مقتل 50 إرهابيا قرب الحدود بين مالي وبوركينا فاسو.