عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لبحث تعزيز التعاون.. مدير المخابرات المصرية في السودان

الثلاثاء 5 يناير 2021

الخليج 365

وصل إلى السودان، الإثنين، مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، في زيارة رسمية لبحث ملفات التعاون بين البلدين.



وأصدرت السلطات السودانية بيانا جاء فيه، إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان التقى بمكتبه، مدير عام جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، بحضور الفريق أول ركن جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة.

وبحث الطرفان، وفق البيان، القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار جهود البلدين لتطوير العلاقات بينها وتعزيز التعاون المشترك.

وثمن رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء، دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائها في السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين، معربا عن تقديره وشكره للرئيس المصري وحكومته وللشعب.

وقدم الوفد التهنئة لرئيس مجلس السيادة بمناسبة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأعياد الاستقلال المجيد، معرباً عن استعداد القاهرة الكامل لمساعدة السودان لعبور المرحلة الانتقالية.

كما التقى مدير عام جهاز المخابرات المصرية، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان "حميدتي".

وأضاف البيان، أن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين، وذلك بحضور مدير جهاز المخابرات العامة السوداني، الفريق جمال عبد المجيد والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى.

ومطلع الأسبوع الجاري، أجرى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وتبادلا خلال الاتصال وجهات النظر حول مجمل العلاقات الثنائية، وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وأكد البرهان خلال الاتصال متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، وحرص السودان على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع مصر.

وقدم الرئيس السيسي التهنئة لرئيس مجلس السيادة والشعب السوداني الشقيق بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال.

وأكد الرئيس المصري حرص القاهرة على مواصلة التعاون مع السودان في كافة المجالات، والتنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة بشأن الملفات الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.