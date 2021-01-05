شكرا لقرائتكم خبر عن خطة أمريكية لتوفير لقاح كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد منصف سلاوي، رئيس عملية «راب سبيد» المخصصة لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وجود خطة لتوفير نصف الجرعة المتوقعة من لقاح «موديرنا» من أجل تسريع جهود مكافحة الوباء.

وأضاف سلاوي في مقابلة عبر قناة «سي بي أس» الأمريكية أن المسؤولين الفيدراليين يبحثون الفكرة مع «موديرنا» وإدارة الغذاء والدواء «أف دي أيه». وقال سلاوي: «نحن نعلم، فيما يخص لقاح موديرنا، أنه إن حصل الأشخاص الذي تتفاوت أعمارهم بين 18 إلى 55 عاماً، على جرعتين بنصف الكمية، فإنه سيمكننا بذلك مضاعفة عدد الحاصلين على اللقاح بالجرعات المتوفرة لدينا».

وأشار المسؤول الأمريكي إلى «أننا نعلم بأنها (نصف الكمية) تحث استجابة مناعية مطابقة للجرعة الكاملة».

وعبر سلاوي عن تفاؤله بأن يتم تسريع جهود التلقيح، ونفى الأنباء حول منح الأولوية للأشخاص لأخذ الجرعة الأولى، والتقليل من كميات الجرعة الثانية، وقال إن تقسيم الجرعة الأولية إلى النصف يعد «خياراً مقبولاً بالاعتماد على الحقائق والأرقام». وقال إنه سيتضح في الربيع القادم إن كان الحاصلون على اللقاح سيتمكنون من نشر المرض لغيرهم. (وكالات)