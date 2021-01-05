شكرا لقرائتكم خبر عن عقار جديد يوقف «التدهور البقعي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

وافقت هيئة الخدمات الصحية البريطانية على استخدام عقار «برولوسيزوماب»، بالعلامة التجارية «بيوفيو»، لعلاج مرض «التدهور البقعي» الذي يسبب فقدان البصر، والمرتبط بالعمر، وغير القابل للشفاء بنوعيه الرطب، والجاف، والذي يصيب كبار السن.

ويرتبط «التدهور البقعي» الجاف بتراكم الرواسب الدهنية المسماة «دروسن» تحت الخلايا البقعية، وتتدهور الرؤية تدريجياً على المدى البعيد. بينما ينتج التدهور الرطب بسبب فائض من البروتين، الذي يعزز نمو الأوعية الدموية الجديدة، يسمى عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، ويعتبر التدهور الجاف أخطر من الرطب.

عقار لـ«التدهور البقعي»وهي المنطقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين والتي تتيح رؤية مفصلة، ويفقد المرضى الرؤية والقدرة على تمييز الأشياء على الرغم من بقاء الرؤية المحيطية طبيعية.

وكان الأطباء يعالجون المرضى عبر حقن شهرية لإبطاء تقدم الحالة.

وأكد الأطباء، أن ثلث المرضى الذين عولجوا بالعقار الجديد، من خلال الحقن، سجلوا تحسناً في الرؤية في غضون شهر فقط، مقارنة بـ6 أشهر عند أخذ الأدوية التقليدية.