شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: قمة العلا تاريخية لإعادة اللُحمة الخليجية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن قمة العلا بالمملكة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستنعقد اليوم الثلاثاء بمدينة العلا السعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ستكون تاريخية لإعادة اللحمة الخليجية، وستكون أولويتها الأولى أمن واستقرار وازدهار دول المنطقة وشعوبها.

وقال قرقاش، في تغريدة على تويتر مساء أمس: «نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية، ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح».

من جهته، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ، قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وتسخير جهودها كافة لما فيه خير شعوبها، وبما يحقق أمنها واستقرارها. وأكد، في تصريح صحفي نشرته «واس» أمس، أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة، موحدة للصف، ومعززة لمسيرة الخير والازدهار.. وستُترجَم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لَمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.