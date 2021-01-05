​​الإفتاء توجّه التحية للأطقم الطبية: سبب الشفاء ورفع المعاناة عن المرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وجهّت دار الإفتاء المصرية، تحية وتقدير للأطقم الطبية في ظل جهودهم المستمرة في خدمة المرضى، خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا.

وجاء في رسالة الإفتاء: «سلامٌ على مَنْ جعلهم الله سببًا للشفاء ورَفْع المعاناة عن المرضى، ونقف أمام ذلك بإعظامٍ وإجلالٍ؛ لا سيما العاملين في الخطوط الأمامية لمكافحة هذا الوباء من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات وجميع العاملين في المجال الطبي جزاكم الله عن الجميع خيرا».

كما نشرت الإفتاء رسالة أخرى، فيها: السعي لتوحيد الكلمة وترابط القلوب من أفضل الأعمال؛ فهو سبيل المحبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة»، قالوا: بلى، قال: «صلاح ذات البين» رواه الترمذي.