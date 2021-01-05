اليوم.. محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة شقيق رجل الأعمال الإخوانى الإرهابي حسن مالك، والإرهابي الهارب يحيى موسى و45 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

وتضمن أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 2019 تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.