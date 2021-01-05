​​​قيادات محلية عن "ديواني كفء": أكسبنا القدرة على الإدارة الرشيدة ووضع الرؤى المتكاملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل الأكاديمية الوطنية للتدريب تنفيذ برنامج "ديواني كفء" في عدد من المحافظات من أجل الارتقاء بمستوى العاملين بدواوين المحافظات وتأهيلهم.

يعد البرنامج أحد البرامج المتخصصة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي حرصت على إعداد محتوى تدريبي يتناسب مع الخلفيات العملية والعلمية المختلفة للعاملين بالدواوين العامة بالمحافظات، وكانت أولى دفعات البرنامج بمحافظة كفرالشيخ.

ويهدف البرنامج إلى تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين؛ وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتدريب كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتأهيل العاملين بها بشكل عام ورفع كفاءتهم وتدريبهم.

وقالت دعاء أحمد دويدار، مهندس مشروعات مدير وحدة المتغيرات المكانية بمحافظة الوادي الجديد، إن التدريب يستغرق حوالي الشهر حيث بدأ يوم 13 ديسمبر بالنسبة لهم وينتهي 5 يناير الجاري.

وأضاف دويدار، لمصراوي: "التدريب فيه دراسة للتواصل وإدارة التغيير ورؤية مصر 2030 والتخطيط الاستراتيجي والأمن القومي والتنمية المستدامة".

وأشارت إلى أن أوجه الاستفادة من التدريب تتعلق بالقدرة على تكوين رؤية متكاملة بالنسبة للعمل وآلية تطبيقها، متابعة: "بتدي أي حد يكون ليه رؤية إزاي يدير شغله ويتعامل من خلال خطة ورؤية وهدف وكيفية توزيع الأدوار والتواصل مع الرئيس والمرؤوس".

وأوضحت أنهم تعلموا أيضا كيفية الربط بين توجهات الدولة وخطط التطوير على أرض الواقع وفقا لخطة الدولة التنموية "رؤية مصر 2030".

وأكدت: "عنصر الكفاءة متوفر بشكل كبير جدا وعلى أعلى المستويات داخل التدريب.. وطريقة التدريس مختلفة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، كما يتركز التدريب على النظام التفاعلي والتواصل المتبادل بين المدربين والمتدربين ونجري تجارب على أرض الواقع لتطبيق ما يجري التدريب عليه".

وقال علي محمود عبدالسلام، عضو متابعة ميدانية بمكتب محافظ كفر الشيخ، إن فترة تدريبهم كانت خلال الفترة من منتصف شهر أغسطس حتى 18 سبتمبر الماضيين.

وأوضح عبدالسلام، لمصراوي: "خدنا أكتر من محور داخل التدريب منها التخطيط الاستراتيجي وخدمة العملاء والقيادة الرشيدة والحوكمة وبدايات عن أمن المعلومات وقيادة فريق العمل، وإدارة الأعمال وتحليل المنظومة بالنسبة لمعوقات العمل والاستفادة من عناصر القوة".

وتابع: "التدريب زاد من التواصل بين الأفراد داخل الإدارات والقدرة على وضع الخطط الاستراتيحية، وطريقة تطوير المنظمة التي نعمل بها وبالتالي نتمكن من القدرة على التعرف على المشكلات وحلها".

واستطرد: "خدنا دورات كبيرة جدا في سقارة وفي المحافظة، لكن مش بكفاءة التدريب داخل الأكاديمية، فيه بعد نظر خلف البرنامج ده وقدرته على تطوير العمل وإعداد كوادر قيادية".

وعن الاستفادة من التدريب في عمله قال: "المحافظ طلب مقترحات عن تطوير الإدارات الخاصة بينا وبدأ يكون فيه نتائج ملموسة على أرض الواقع، وطلب المحافظ مننا نقل المعرفة لمن لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج".

ما تم حتى الآن

أُقيم البرنامج في محافظتين حتى الآن هما كفرالشيخ والوادي الجديد على النحو التالي:

أولًا: ديواني كفء بمحافظة كفرالشيخ

قامت الأكاديمية بتصميم برنامج تدريب للعاملين بديوان عام محافظة كفرالشيخ، وخلال فترة البرنامج تم عقد ورشتين ثقافيتين لمناقشة كتاب شخصية مصر للمؤرخ الدكتور جمال حمدان، إلى جانب حضور مسرحية بعنوان "عن العشاق" عن كتاب طوق الحمامة للإمام ابن حزم بقصر الأمير طاز بمنطقة مصر القديمة.

الفئة المستهدفة: العاملين بديوان عام محافظة كفرالشيخ.

عدد المتدربين: 20 متدربا.

مدة البرنامج التدريبي: 21 يوما تدريبيا.

موعد بدء ونهاية البرنامج: من 15 أغسطس إلى 17 سبتمبر 2020.

عدد الساعات: 102 ساعة تدريبية.

ثانيًا: ديواني كفء بمحافظة الوادي الجديد

قامت الأكاديمية بتصميم برنامج تدريب للعاملين بديوان عام محافظة الوادي الجديد لتدريبهم على مجموعة من المهارات الهامة لأدوارهم القيادية والوظيفية.

الفئة المستهدفة: العاملين بديوان عام المحافظة.

عدد المتدربين: 25 متدربا (17 ذكور - 8 إناث).

أعمار المتدربين: تتراوح أعمارهم بين 28 لـ 48 عامًا.

مدة البرنامج التدريبي: 21 يوما تدريبيا.

موعد بدء ونهاية البرنامج: الأحد 13 ديسمبر 2020 وحتى 5 يناير 2021

محاور التدريب ضمن ديواني كفء:

عكفت الأكاديمية على إعداد برنامج يتلاءم مع تباين خلفيات المتدربين العلمية والعملية، ويضم الموضوعات الآتية:

- مصر أين وإلى أين "رؤية مصر 2030".

- الاتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية.

- الأمن المعلوماتي.

- البيانات الكبرى Big Data.

- الحوكمة والقيادة الرشيدة للمؤسسات.

- إدارة التغيير ومقاومته.

- علاقات العملاء فن واستدامة.

- إدارة المشروعات.

- التواصل الفعال في بيئة العمل.

- العمل الجماعي وإدارة فرق العمل.

- التخطيط الاستراتيجي الفعال.

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