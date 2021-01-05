حبس عامل وزوجته بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

قررت نيابة فيصل والجناين حبس سمكري وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، في القضية المتهمين فيها بحيازة 193 طربة حشيش جلباها من شبه جزيرة سيناء.

كانت الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس شددت من إجراءات الفحص وتوسيع دائرة الاشتباه على المعابر والأنفاق التي تربط مدن القناة بشبه جزيرة سيناء.

وأثناء فحص الضباط القائمين على تأمين المنفذ الشرقي للنفق، يتابعوا فحص السيارات العابرة للنفق، اشتبهوا في المتهم وزوجته خلال عبورهما نفق الشهيد أحمد حمدي، مستقلين سيارة ملاكي قيادة المتهم الأول، قادمين من شبه جزيرة سيناء.

وبتفتيش السيارة عثرت قوة تأمين النفق على طرب الحشيش ومبلغ مالي، وتبين أن المتهم يعمل سمكري سيارات مقيم بالمنوفية وسبق اتهامه في عدة قضايا، و بمواجهته وزوجته اعترفا في التحقيقات بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار، وبلغ وزن المواد المخدرة 19.3 كيلو من مخدر الحشيش.

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