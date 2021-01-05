بريطانيا ترفض تسليم أسانج

رفض القضاء البريطاني طلب تسليم مؤسس موقع «ويكيليكس»، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة، التي تطالب به من أجل نشره مئات الآلاف من وثائقها السرية. وأشار القضاء إلى احتمال انتحاره.

إلا أن قضية الأسترالي، البالغ من العمر 49 عاما، الذي أصبح بالنسبة إلى مؤيديه رمزا للنضال من أجل حرية الإعلام، قد لا تتوقف عند هذا الحد، إذ أبلغت السلطات الأمريكية المحكمة نيتها استئناف حكم القاضية فانيسا باريتسر.

وبينما رفضت القاضية الحجج المتعلقة بالدفاع عن حرية التعبير، شككت في الإجراءات التي وصفتها الولايات المتحدة أنها لن تمنعه من الانتحار، لأنه قد يواجه ظروفا من العزلة شبه الكاملة في نظام السجون الأمريكي.