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فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر

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استجابة لطلب أمير الكويت، أعلنت المملكة عن فتح أجوائها مع دولة قطر كبادرة حسن نية، وتعكس جدية والتزام الرياض بوضع أسس لحل الأزمة القائمة حاليا، والنهج الذي اتبعته منذ اليوم الأول، وترسيخا لدورها التاريخي في عمل كل ما من شأنه تعزيز تماسك ولحمة الكيان الخليجي.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، قد أعلن عن اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية ودولة قطر اعتبارا من مساء البارحة. وأضاف أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالين بولي العهد السعودي وأمير قطر، مؤكدا الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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