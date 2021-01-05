فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، قد أعلن عن اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتبارا من مساء البارحة. وأضاف أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالين بولي العهد السعودي وأمير قطر، مؤكدا الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.
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