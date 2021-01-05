دحض مزاعم ترمب بتزوير الانتخابات في جورجيا

مع استمرار مزاعم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب، على أن نتائج الانتخابات مزورة وغير صحيحة، ونشره لمكالمات، أظهر تقرير من وكالة أسوشيتد برس نظرة على مزاعم ترامب بشأن المكالمة، وكيف تقارن بالواقع، يقول ترمب: «إذا تمكنا من مراجعة بعض الأرقام، أعتقد أنه من الواضح أننا فزنا، فزنا بشكل كبير جدًا في جورجيا».

بينما ذكرت الحقائق: أن ترمب خسر جورجيا في انتخابات صادقت عليها الولاية للديمقراطي جو بايدن. وأكد مسؤولو الانتخابات الجمهوريون أن الانتخابات أجريت وعدلت بشكل عادل.

مع عد الأصوات ثلاث مرات، بما في ذلك مرة واحدة باليد، تظهر المجاميع المعتمدة في جورجيا أن ترامب خسر أمام بايدن بـ 11779 صوتًا من أصل ما يقرب من 5 ملايين صوت. كما أن المجاميع مع المسؤولين، قالوا إنهم لم يعثروا على دليل على فوز ترمب.

تغييرات النتائج

واصل التقرير طرح مطالب ترمب وإظهار الناتج الحقيقي، حيث ذكر ترمب: «يجب أن يسعد الناس بالحصول على إحصاء دقيق... لدينا ولايات أخرى أعتقد أنها ستتحول إلينا قريبًا».

بينما بينت الحقائق: أنه لا يوجد تغيير في نتائج الانتخابات وشيك الحدوث، في جورجيا أو دول أخرى.

7 ملايين

هزم بايدن ترامب بحوالي 7 ملايين صوت شعبي على مستوى البلاد، وبإحصاء 306-232 في الهيئة الانتخابية، محققًا النصر في ولايات رئيسية أخرى، مثل ميتشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا وأريزونا.

لم يجد المدعي العام السابق لترمب، وليام بار، أي دليل على وجود تزوير واسع النطاق في الانتخابات.

ورفضت سلسلة من القضاة مزاعم ترامب بشأن التزوير الهائل في التصويت، ودحضها مسؤولو الانتخابات بالولاية، وذراع وزارة الأمن الداخلي بإدارته.

وقالت مجموعة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور جوش هاولي وتيد كروز، إنهم يخططون للاعتراض على نتائج الانتخابات، عندما يجتمع الكونجرس يوم الأربعاء لضبط فوز بايدن بالهيئة الانتخابية على ترمب.

وستجبر الاعتراضات على التصويت في كل من مجلسي النواب والشيوخ، لكن من المتوقع ألا يفوز أي منها.