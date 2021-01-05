“ابتزاز نووي”.. واشنطن تدين قرار إيران رفع التخصيب لـ20%

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - يناير - 2021 11:26 مساءً

أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن بلاده يمكن لها أن تتراجع عن تخصيب اليورانيوم إذا التزم الجميع بالاتفاق النووي، بحسب تعبيره.

وأكد المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي لوكالة مهر شبه الرسمية، أن إيران استأنفت تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة في المنشأة النووية تحت الأرض. وقال “قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 في المئة في مجمع فوردو للتخصيب”.

كلام المسؤولين الإيرانيين جاء بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، قيام إيران برفع مستويات تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وهو مستوى لم تصل إليه منذ اتفاق 2015 النووي مع القوى الكبرى.

من جهتها أكدت واشنطن أن قرار طهران هذا يعد “ابتزازاً نووياً”.

وقالت في بيان بشأن تقرير أُرسل إلى الدول الأعضاء فيها “إيران بدأت اليوم ضخ اليورانيوم-235 المخصب بالفعل حتى 4.1 في المئة في ست مجموعات من أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم من أجل رفع مستوى التخصيب إلى 20 في المئة”.

وردا على هذا التصعيد الإيراني، قال بيتر ستانو، المتحدث باسم مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لشبكة “إيران إنترناشيونال” في لندن، الاثنين، إن أوروبا تعتبر تحرك إيران “خروجًا واضحًا” عن التزاماتها وفق الاتفاق النووي. وأضاف: “لقد علمنا بما أعلنته إيران.. إذا تم تطبيق ما أعلنوه، فسيكون ذلك خروجًا كبيرًا عن التزامات الاتفاق النووي، وستكون له عواقب وخيمة على عدم انتشار الأسلحة النووية”.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت أعلنت مطلع الشهر الحالي، أن إيران أبلغتها باعتزامها تخصيب اليورانيوم إلى مستوى نقاء 20 بالمئة، وهو مستوى كانت قد وصلت إليه قبل توقيع الاتفاق النووي مع القوى الكبرى في 2015، في موقع فوردو المقام في قلب أحد الجبال.

موقع فوردو في ايران موقع فوردو في ايران

وتعتبر تلك الخطوة الأحدث في العديد من الإعلانات التي أبلغت بها إيران الوكالة الدولية مؤخرا والتي شملت التخلي عن الالتزام بمزيد من بنود الاتفاق، وهي خطوات بدأتها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادتها فرض العقوبات عليها.

وكانت ضمن عدة خطوات وردت في قانون أقره البرلمان الإيراني الشهر الماضي ردا على اغتيال أكبر عالم نووي في البلاد.

يشار إلى أن من شأن مثل تلك الخطوات الإيرانية التصعيدية أن تعقد جهود الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي بشروط.