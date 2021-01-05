مجلس التعاون الخليجي يرحب باتفاق فتح الأجواء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاثنين، باتفاق فتح الأجواء الجوية و الحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، والذي أعلن عنه وزير خارجية دولة الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وجاء الإعلان بعد اتصالات هاتفية أجراها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك بحسب “العربية”.