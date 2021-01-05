صحافيو “أخبار اليوم”: وضعنا مؤسف وراسلنا الحكومة والوزارة الوصية وإدارة الجريدة لصرف أجورنا- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - دفع تأخر الأجور والأوضاع الاجتماعية التي يعاني منها صحافي جريدة “أخبار اليوم”، إلى تنظيم ندوة صحافية، مساء اليوم الاثنين، داخل مقر النقابة الوطنية للصحافة، بهدف التعريف بمعاناتهم، والإعلان عن خطواتهم الاحتجاجية.

وقال عبد الوهاب بارع، صحافي في جريدة “اخبار اليوم”، إن “صحافيي الجريدة اضطروا إلى عقد ندوة صحافية، من أجل إخبار الرأي العام، بالوضع المأساوي الذي يعيشونه، منذ أشهر”.

وأعلن المتحدث نفسه، أن “صحافيي جريدة أخبار اليوم، دخلوا في إضراب عن العمل، لمدة 24 ساعة، قابلة للتصعيد”، مبرزا، بأن “مطالبهم مشروعة وطبيعية، من بينها تسوية أجورهم، التي لم يتوصلوا بها لمدة أشهر، وتحسين ظروف عملهم”.

كما أكد بأنهم “راسلوا الجهات المسؤولة، من بينها الحكومة والوزارة الوصية فضلا عن الإدارة، لكن دون جدوى”، مشيرا إلى أن الإدارة وعدتهم بصرف أجورهم المتأخرة خلال بداية هذا الشهر، إلا أن صدموا بتوصلهم بنصف رواتبهم”.

من جانبه، قال عبد الكريم اخشيشن، رئيس المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة، إن “صحافي أخبار اليوم، اضطروا لعقد ندوة صحافية، للتعريف بأوضاعهم الصعبة التي يعيشونها داخل الجريدة”، مضيفا، أن “النقابة ستمارس كل ما يسمح به القانون للدفاع عن هؤلاء الصحافيون”.

