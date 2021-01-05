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البطولة الاسبانية لكرة القدم.. رابطة الليغا ترفض طلب برشلونة بتأجيل مباراته ضد إلتشي

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - رفضت رابطة الليغا الاسبانية طلب نادي بشأن تأجيل مباراته ضد فريق إلتشي المقررة يوم 24 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ20.

وكان برشلونة قد طلب عدم إقامة المباراة في الموعد المحدد ، بسبب تزامنه مع الانتخابات الرئاسية للنادي، واقترح اللعب يوم السبت (23) أو الاثنين (25) يناير.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية، فإن كل شيء يشير إلى أن المباراة، ستقام في موعدها يوم الأحد (24)، حيث لم يتم الاستجابة لطلب البارسا.

وكان برشلونة قد أعلن تطبيق اللا مركزية في الانتخابات، لأول مرة في تاريخه، حيث يمكن لأعضائه التصويت في عدة أماكن، بسبب تفشي فيروس .

يذكر أن الحكومة الكتالونية، فرضت قيود ا صحية من 7 إلى 17 يناير الجاري، بسبب زيادة حالات الإصابة بكورونا، حيث تحوم الشكوك حول إقامة الانتخابات، إذا لم يتحسن الوضع الصحي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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