القضاء البريطاني يرفض تسليم مؤسس “ويكيلكس” للولايات المتحدة

جدة - عبدالحي حسين - رفض القضاء البريطاني، اليوم الاثنين، تسليم مؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانغ، إلى الولايات المتحدة الأميركية، التي تتهمه بالتجسس عبر نشر مئات الآلاف من الوثائق السرية خاصة بالدبلوماسية الأمريكية عبر موقعه الإلكتروني، خشية إقدامه على الانتحار.

وقررت القاضية فانيسا باريتسر، في حكمها الصادر اليوم رفض طلب تسليمه إلى الولايات المتحدة “لأسباب تتعلق بالصحة العقلية”، معتبرة أن “الإجراءات التي وصفتها الولايات المتحدة لن تمنعه من الانتحار” لأنه قد يواجه “ظروفا من العزلة شبه الكاملة” في السجون الأمريكية.

وحظي أسانغ (49 عاما) بشهرة واسعة بعد نشره عبر موقع “ويكيليكس” الذي أسسه، عددا ضخما من الوثائق السرية المسربة، بما في ذلك بعض الوثائق التي تشمل أنشطة القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق.

وطلب أسانغ اللجوء السياسي في السفارة الإكوادورية في عام 2012، وبقي هناك حتى أبريل 2019، حيث لم يغادر مبنى السفارة بسبب مخاوف من اعتقاله أو تسليمه إلى الولايات المتحدة.

واعتقل أسانغ في لندن في 11 أبريل الماضي، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 50 أسبوعا بتهمة انتهاك شروط الإفراج بكفالة في عام 2012، حين طلب اللجوء إلى سفارة الإكوادور في لندن لتجنب ترحيله إلى السويد ومحاكمته على ذمة قضايا تتعلق بتحرشات جنسية، وكذا احتمال ترحيله إلى الولايات المتحدة.