قرقاش: قمة العلا تاريخية بامتياز نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، عن ثقته في نجاح القمة الخليجية "قمة العلا" بالسعودية في تحقيق اللحمة الخليجية.

وقال الدكتور قرقاش في تغريدة له على "تويتر"، مساء الإثنين: "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى."

وتستقطب القمة الخليجية الاعتيادية الـ41 المقرر انعقادها غدا الثلاثاء بالعلا السعودية اهتماما متزايدا وترقبا لنتائجها في ظل مساع لتعزيز الحوار.

قمة سبقتها جهود كويتية حثيثة لرأب الصدع بين الأشقاء في الخليج العربي، لكن الإشارات الصادرة مساء اليوم الإثنين والتي مثلت ثمرة لجهود مضنية خلال الأسابيع القليل الماضية تشير لقمة استثنائية تعزز وحدة الصف الخليجي.

وفي مؤشر واضح على انفراجة كبيرة بالأزمة الخليجية، قال ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إن "سياسة بلادنا قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية".

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية، أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ41التي تستضيفها السعودية غدا الثلاثاء "ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار".

وتابع ولي العهد السعودي: "القمة الخليجية ستترجم تطلعات الملك سلمان وقادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا'.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تسخر كافة جهودها لما فيه خير شعوب الخليج وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح التوصل إلى اتفاق يتم بموجبه فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتباراً من مساء اليوم الإثنين.

وأوضح في بيان نقله تلفزيون دولة الكويت الليلة أنه "بناء على اقتراح صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتباراً من مساء هذا اليوم ".