شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفرض إغلاقًا جديدًا حتى منتصف فبراير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون عن فرض إغلاق جديد في إنجلترا.

وقال جونسون في خطاب متلفز ألقاه مساء اليوم الاثنين، إنه سيتم إغلاق المدارس بدءا من غد الثلاثاء، مشيرا إلى أن إجراءات الإغلاق ستظل سارية حتى منتصف فبراير المقبل.

وأضاف جونسون قائلا، إنه سيسمح فقط للأشخاص بمغادرة منازلهم من أجل شراء الاحتياجات الأساسية أو ممارسة الرياضة أو الخروج لأسباب طبية أو الهروب من العنف المنزلي، أو الذهاب لمكان العمل إذا كانوا غير قادرين على العمل من المنزل".

وأوضح جونسون أن الإغلاق الجديد سيصبح قانونًا اعتبارًا من "الساعات الأولى" من بعد غد الأربعاء ، لكن يجب على الأشخاص اتباع القواعد الجديدة من الآن.