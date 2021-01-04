بومبيو: إدارة ترامب جعلت العالم أكثر أمنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت العالم أكثر أمنا عما كان عليه الحال قبل4 أعوام.

وقال بومبيو، في مقابلة مع برنامج حواري بتليفزيون بلومبرج، إنه يشعر بالأسى لكون أن الولايات المتحدة لم تحرز المزيد من التقدم على صعيد حل "القضايا الصعبة" مع الصين أو حمل كوريا الشمالية على تفكيك ترسانتها النووية.



وتابع بومبيو، قائلا:" مبعث الأسى هو أن القضايا الكبرى والقضايا الصعبة والعلاقة التجارية بين الولايلات المتحدة والصين لم تحل".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه على الرغم من النهج الصارم لترامب تجاه الصين لا تزال العلاقات التجارية بين البلدين غير عادلة، كما أن سرقة الملكية الفكرية لا تزال تمثل مشكلة، بحسب تعبيره.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال بومبيو إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لم يتخذ بعد القرار "الذي هو مستعد بالفعل لتنفيذه" بشأن التخلي عن أسلحته النووية بعد عقد قمتين مع ترامب.

وأوضح أن الولايات المتحدة تمكنت من إنجاز عدد من الأهداف المهمة في عهد ترامب بما في ذلك تبني نهج أكثر واقعية تجاه إسرائيل وإيران، وإعادة توجيه استراتيجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" لمجابهة الصين وبناء تحالف دولي ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.