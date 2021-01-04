واشنطن تطالب بالإفراج عن الناقلة الكورية.. إيران تهدد الملاحة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت واشنطن إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة لديها.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن إيران تهدد حرية الملاحة في الخليج وتسعى إلى تخفيف العقوبات عليها بالابتزاز.

واحتجزت البحرية التابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، الإثنين، ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية.

وطالبت كوريا الجنوبية، إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة لديها.

كما أعلنت إرسال وحدة لمكافحة القرصنة إلى الخليج بعد احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم سيؤول.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية الإثنين، إنه:"أرسلت وزارة الدفاع على الفور وحدة شيونغهاي إلى المياه القريبة من مضيق هرمز بعد قليل من تلقي تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا التجارية".

أما وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية فأشارت إلى أن السلطات الإيرانية احتجزت ناقلة مواد كيماوية كورية جنوبية في مياه قبالة عُمان وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

وأضافت، في بيان، أن القوات الكورية الجنوبية المتمركزة في مضيق هرمز أُرسلت إلى المنطقة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن مصادر، لم تسمها، أنه جرى اقتياد السفينة للمياه الإقليمية الإيرانية.

وزعمت المصادر أن أحد أسباب توقيف هذه السفينة هو "تسببها بتلوث بيئي وكيميائي" في مياه الخليج.

وأظهرت الأقمار الصناعية توقف ناقلة النفط قبالة ميناء "بندر عباس" بعد ظهر اليوم، دون أي تفسير.

وفي هذه الأثناء، تحدث مركز عمليات التجارة البحرية في بريطانيا، عن تداخل وقع بين سفينة تجارية والسلطات الإيرانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تقْدم فيها إيران على احتجاز ناقلات نفط، في تهديد صارخ لطرق الملاحة الدولية.