الجيش العراقي يصد هجومين لداعش ببغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر أمني، الإثنين، بأن تنظيم داعش الإرهابي نفذ خلال وقت متقارب هجومين منفصلين في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر الأمني إن الهجمات استهدفت قطعات عسكرية عند أطراف بغداد، مشيراً إلى مقتل جندي وصد الهجوم من قبل الجيش العراق.

وقال المصدر في حديث لـ"الخليج 365"، إن "قوات الجيش صدت هجوماً لمجاميع إرهابية تابعة لتنظيم داعش، استهدفت أحد أبراج المراقبة بالقرب من ابن سينا في قضاء الطارمية شمال بغداد".

وأضاف أن الهجوم لم "يخلف إصابات بين صفوف الجيش، كما أن المسلحين لاذوا بالفرار".

وقبل ذلك بوقت قصير قتل جندي بالجيش العراقي خلال اشتباكات مع إرهابيين في قرية المروح بقضاء الرضوانية، غرب بغداد.



وأوضح المصدر، أن جندياً عراقياً قتل خلال اشتباكات مع "مجاميع إرهابية" في قرية المروح بقضاء الرضوانية غرب بغداد.

وتتصاعد حدة هجمات داعش في استهداف المدن والقطعات العسكرية منذ مطلع العام الحالي ، رغم خسارته لأغلب مواره المادية واللوجستية التي حصل عليها بعد أحداث يونيو/حزيران 2014.

وبات التنظيم قادراً على نقل هجماته من المناطق الحدودية والاماكن الوعرة الى داخل المدن وصولا الى تهديد العاصمة في اكثر من مرة، فيما تستمر السلطات الامنية العراقية في مطادرة مسلحي داعش وملاحقة خلاياه النائمة.