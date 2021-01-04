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إصابة عسكريين أوكرانيين بانفجار جنوب شرقي البلاد

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أصيب اثنان من عناصر الجيش الأوكراني بجروح نتيجة انفجار لغم في محيط مدينة بوباسنايا الخاضعة لسيطرة كييف في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وقال إيفان فيليبونينكو الناطق باسم قوات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد في دونباس، إن الحادث وقع يوم أمس الأحد.   

وأضاف: "وفقا للمعلومات المتوفرة، تسبب انفجار لغم بإصابة اثنين من عناصر القوات المسلحة الأوكرانية بجروح وتم نقلهما في حالة خطيرة إلى مستشفى عسكري في بلدة سيفيرودونيتسك الخاضعة لكييف".

وأشار إلى أن اللغم انفجر خلال زرع العسكريين الألغام في المنطقة المذكورة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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