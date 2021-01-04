انتخابات جورجيا: البيت الأبيض ضغط علينا للرد على مكالمة ترامب

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال مسؤول الانتخابات بولاية جورجيا إن البيت الأبيض دفعه خلافا لرغبته، لتلقي المكالمة الهاتفية من الرئيس دونالد ترامب التي ضغط من خلالها عليه لقلب خسارته في انتخابات نوفمبر.

وتحدث ترامب في المكالمة إلى سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافينسبرجر "لإيجاد" أصوات كافية لتحويل هزيمته في الولاية الجنوبية إلى فوز، وذلك طبقا لمكالمة هاتفية مسجلة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية يوم الأحد.

وقال رافينسبرجر لشبكة "إيه.بي.سي" التلفزيونية: "لا أعتقد مطلقا أنه كان من المناسب أن أتحدث إلى الرئيس لكنه ضغط من أجل ذلك، أعتقد أنه جعل فريق عمله يضغط علينا.. كانوا يريدون إجراء المكالمة".

ورفض رافينسبرجر والمستشار العام لمكتبه تأكيدات ترامب على وجود تزوير في الانتخابات خلال المكالمة التي استمرت لساعة.

وقال رافيسنبرجر: "تلقينا المكالمة ودار بيننا حوار.. وكان هو يتحدث في معظمها بينما كنا نستمع نحن".

وتابع: "لكنني أرغب في أن أوضح أن البيانات التي لديه خاطئة تماما.. لديه المئات والمئات ممن قال إنهم موتى صوتوا، بينما لم نرصد نحن سوى صوتين فقط من هؤلاء وذلك مثال واحد فقط على بياناته المغلوطة".