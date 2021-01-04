شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش : نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الإثنين، في تغريدة على "تويتر": "نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية. ونحرص عبرها أن يكون أمن واستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الاتجاه الصحيح".



وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صرح بأن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين، وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.