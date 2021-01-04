شكرا لقرائتكم خبر القبض على إرهابي العجلة المفخخة ببغداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق أمس القبض على إرهابي في العاصمة بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان إن «الإرهابي الذي تم القبض عليه هو أحد منفذي تفجير العجلة المفخخة في محافظة المثنى، والتي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين قتيلا».

وأضافت أن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أحد منفذي تلك الجريمة في منطقة اللطيفية ضمن محافظة بغداد، مشيرة إلى أنه مطلوب وفق أحكام الإرهاب، لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية، ولفتت إلى أنه تم تدوين أقواله بالاعتراف، وإحالته إلى جهة الطلب.