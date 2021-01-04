وزير الأوقاف المصري: الإخوان «الخونة» الخطر الأكبر على الأمن العربي

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وأكد جمعة في تصريحات أمس أن تجفيف منابع الإرهاب يقتضي تفكيك فكر جماعة الإخوان الإرهابية، مشددا على أن عمالة وخيانة الإخوان وأبواقهم تستدعي كشف حقيقتهم وتعرية خيانتهم، حيث يمثلون الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي، والأداة الأطوع في أيدي أعداء وطننا وديننا وأمتنا.وقال «إن هذه الأبواق لم تفقد مهنيتها فحسب، إنما فقدت حياءها وإنسانيتها، مما يتطلب إدراكنا لحجم المؤامرة التي يحيكها هؤلاء الخونة ضد أمتنا وأمن وسلام المنطقة، كما يتطلب الضرب بيد من حديد على أيدي الخونة وأعوانهم وكل عميل أو خائن لوطنه، ويجب على كل المعنيين بصناعة الوعي كشف هؤلاء الخونة والمرتزقة والمتاجرين بأمن أوطانهم واستقرارها».
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