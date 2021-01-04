اخبار العالم

وزير الأوقاف المصري: الإخوان «الخونة» الخطر الأكبر على الأمن العربي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر وزير الأوقاف المصري: الإخوان «الخونة» الخطر الأكبر على الأمن العربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة إلى تضافر الجهود على كل المستويات وطنيا وعربيا وإقليميا ودوليا لكشف طبيعة جماعة الإخوان الإرهابية الغادرة، التي تظل شوكة في ظهر أوطاننا وأمتنا كما أراد من صنعوها ومن يوجهونها ويستخدمونها أداة لضرب وزعزعة الاستقرار في منطقتنا.

وأكد جمعة في تصريحات أمس أن تجفيف منابع الإرهاب يقتضي تفكيك فكر جماعة الإخوان الإرهابية، مشددا على أن عمالة وخيانة الإخوان وأبواقهم تستدعي كشف حقيقتهم وتعرية خيانتهم، حيث يمثلون الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي، والأداة الأطوع في أيدي أعداء وطننا وديننا وأمتنا.

وقال «إن هذه الأبواق لم تفقد مهنيتها فحسب، إنما فقدت حياءها وإنسانيتها، مما يتطلب إدراكنا لحجم المؤامرة التي يحيكها هؤلاء الخونة ضد أمتنا وأمن وسلام المنطقة، كما يتطلب الضرب بيد من حديد على أيدي الخونة وأعوانهم وكل عميل أو خائن لوطنه، ويجب على كل المعنيين بصناعة الوعي كشف هؤلاء الخونة والمرتزقة والمتاجرين بأمن أوطانهم واستقرارها».

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف المصري: الإخوان «الخونة» الخطر الأكبر على الأمن العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا