شكرا لقرائتكم خبر الإرياني: الديلمي اعترف بجريمة ضرب مطار عدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة اليمنية الشرعية اتهاماتها لميليشيات الحوثي بتقويض جهود السلام في اليمن، عقب تنفيذها الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار عدن الدولي، وأدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة 110 آخرين، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة على حسابها في (تويتر) «إن استهداف حكومة تشكلت لتمثل كافة المكونات السياسية اليمنية بموجب اتفاق رحب به كل أعضاء المجتمع الدولي يقوض جهود السلام في اليمن».

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن ميليشيات الحوثي اعترفت باستهداف مطار عدن الدولي من خلال تصريحات سفيرها لدى إيران، الذي أكد أن التصعيد العسكري والأعمال الإرهابية بمشاركة خبراء إيرانيين ردة فعل على مقتل قاسم سليماني.

ونشر الإرياني سلسلة تغريدات لاعترافات ميليشيات الحوثي باستهداف المطار والعديد من العمليات، مستدلا بتصريحات سفير الميليشيات لدى إيران المدعو إبراهيم الديلمي لقناة المسيرة.

وأضاف الوزير «إن المدعو إبراهيم الديلمي يعترف بشكل واضح بمشاركة الهالك قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإرهابي في إدارة العمليات العسكرية للميليشيات منذ الانقلاب، وكذلك تنفيذ الأنشطة الإرهابية التي استهدفت الأعيان المدنية في دول الجوار والسفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية».

من جهة أخرى، كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان عن رصد وتوثيق 73 انتهاكا وجرائم ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بحق سكان مديريات صالة والقاهرة والمظفر بمدينة تعز خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر الماضي.

وأوضح في تقرير بعنوان (تعز.. قصف لا يتوقف) أن القصف المدفعي الذي شنته ميليشيات الحوثي من مواقع تمركزها شمال وشرق مدينة تعز مستهدفة عددا من المناطق المأهولة بالسكان ومنشآت حيوية أسفر عن مقتل 11 مدنيا بينهم 6 أطفال، وإصابة 37 آخرين بينهم 21 طفلا و4 نساء، وإلحاق أضرار جزئية وكلية بعدد 25 منشأة وممتلكات عامة وخاصة.

ولفت التقرير الى أن القصف المدفعي الحوثي على أحياء تعز السكنية ألحق أضرارا بالغة بعدد 20 منشأة وممتلكات خاصة، بينها 11 منزلا تضررت بشكل جزئي، ومنزل واحد دمر كليا، بالإضافة إلى إلحاق أضرار جزئية بعدد 5 محلات تجارية وثلاث مركبات تعود ملكيتها لمواطنين، فيما أسفر كذلك عن إلحاق أضرار جزئية متفاوتة لخمس منشآت عامة، من بينها مرفقان صحيان ومسجدان وناد رياضي.

مشاهدات يمنية:

• المدير التنفيذي لتحالف «رصد» مطهر البذيجي: جرائم الحوثيين لا تسقط بالتقادم وستتم ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة آجلا أم عاجلا.

• القوات المشتركة ترصد 6 مسيرات حوثية فوق مديرية التحيتا بالحديدة.

• المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث يستعد لزيارة عدن للقاء قيادة الشرعية.

• ميليشيات الحوثي تواصل استهداف الأحياء السكنية والمدنيين بالحديدة.