85 طن أغذية سعودية لإنقاذ 4800 سوداني في كردفان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان، وجرى أمس توزيع 85 طنا و600 كجم من السلال الغذائية للمتضررين في محلية لقاوة بولاية غرب كردفان، استفاد منها 4,800 شخص، في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة. وفي الإطار نفسه، سلم المركز أمس قطاع الإمداد الدوائي بوزارة الصحة اليمنية في محافظة عدن شحنة جديدة من الأجهزة والمعدات الطبية، ضمن جهود المركز المتواصلة في تقديم العون الإغاثي الطبي لجميع المحافظات اليمنية.

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