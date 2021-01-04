شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 11 طائرة استطلاع حوثية في سماء الحديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن : ”الخليج 365”:

رصدت القوات المشتركة، تحليق 11 طائرة استطلاع حوثية فوق مناطق متفرقة من محافظة الحديدة الواقعة غرب اليمن، وذلك ضمن خروقات الميليشيات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية. وقال مصدر عملياتي، إن القوات المشتركة رصدت تحليق أربع طائرات فوق منطقة الجبلية، وثلاث طائرات فوق مركز مدينة التحيتا، وأربع طائرات فوق مدينة حيس.

في الأثناء، تكبدت ميليشيات الحوثي، أمس، خسائر بشرية من قتلى وجرحى بصفوف عناصرها، وخسائر أخرى بالعتاد العسكري، بنيران قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية وغارات مقاتلات تحالف دعم الشرعية في جبهة جبل مراد الواقعة جنوب محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن عناصر حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة جبل مراد، إلا أن قوات الجيش والمقاومة كانت لها بالمرصاد؛ حيث أوقعوا عدداً من العناصر الحوثية بين قتيل وجريح، وأجبروا من تبقى منها على الفرار.

وأضاف المصدر ذاته، أن الميليشيات الحوثية تكبّدت أيضاً خسائر بشرية ومادية، إثر قصف مدفعي لقوات الجيش وغارات طيران تحالف دعم الشرعية، استهدف تجمعات وآليات حوثية في مواقع متفرقة بجبهة جبل مراد، عقب محاولة التسلل الحوثية اليائسة.

من جانب آخر، أحبطت القوات المشتركة، أمس، هجوماً انتحارياً شنته الميليشيات الانقلابية على مواقع القوات المشتركة الواقعة شمال محافظة الضالع. ويعدّ الهجوم الحوثي الأخير هو الثالث خلال 24 باتجاه قطاع باب غلق جنوب منطقة العود.

ويأتي ذلك وسط استمرار قيام الميليشيات الحوثية بتصعيدات عسكرية في أكثر من قطاع، تشمل بناء الخنادق الدفاعية، وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، ومواصلة استقدام تعزيزات قتالية لعناصرها ومعداتها، خوفاً من أي تقدم للقوات المشتركة.

وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي، إن الميليشيات الحوثية شنت هجوماً واسعاً باتجاه مواقع القوات المشتركة في باب غلق والجهة الغربية لجبل صامح في مريس، وزجت بالعشرات من عناصرها تحت إسناد كثافة نيرانية بغية تحقيق أي تقدم، إلا أنها فشلت وتراجعت تحت وقع الضربات الموجعة التي تلقتها من قبل وحدات القوات المشتركة، وسط وادي وسائلة هِجار.