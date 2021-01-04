شكرا لقرائتكم خبر عن اتّفاق «سوداني ـ مصري» على تعزيز المصالح المشتركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365” وكالات:

بحث النائب الأوّل لمجلس السيادة الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، بمكتبه بالقصر الجمهوري، أمس الاثنين، مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما أغلق الجيش، أمس، الطرق المؤدية إلى محيط قيادته العامة بالخرطوم، تحسباً لتظاهرات احتجاجية على خلفية دعوات مفصولي القوات المسلحة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام القيادة العامة، في حين كشفت مصادر عن تعيين قاضٍ جديد لمحكمة مدبري انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989 خلفاً للقاضي المستقيل.

وأمّن الاجتماع بين دقلو وكامل على دعم العلاقات وتطويرها، وتعزيز المصالح المشتركة في المرحلة المقبلة.

وكان قد حضر الاجتماع مدير جهاز المخابرات العامة جمال عبد المجيد، والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسى.

من جهة أخرى، كشفت مصادر عن تعيين قاضٍ جديد لمحكمة مدبري انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989 خلفاً للقاضي المستقيل.

وقالت تقارير، إن المحكمة المتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير، وعدد من رموز النظام السابق، لن تعقد اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى طلب محكمة الاستئناف أوراق الطلب المقدم من هيئة الدفاع، والمتعلق بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم للنظر فيه. وأوضحت أنه تم تعيين قاضٍ جديد للمحكمة، بدلاً عن القاضي عصام الدين محمد إبراهيم، الذي دفع باستقالته لظروف صحية.

ونوهت بسحب محكمة الاستئناف ملف محاكمة مدبري انقلاب الإنقاذ من محكمة الموضوع؛ للنظر في الطعون ضد قرار قاضي المحكمة المتنحي عصام الدين محمد، برفض شطب الدعوى الجنائية لسقوطها بالتقادم.

إلى ذلك، طالب تجمع المهنيين، بتفتيش كل مقارّ قوات «الدعم السريع» التابعة للجيش؛ للتأكد من خلوها من المعتقلين المدنيين. وأوضح في بيان، أنه رفع مذكرة بهذا الخصوص للنائب العام تاج السر الحبر، ووزير العدل نصر الدين عبدالباري.

وطالب التجمع، بتفتيش كل مقار قوات «الدعم السريع» التابعة للجيش؛ للتأكد من خلوها من المعتقلين المدنيين. وأوضح في بيان، أنه رفع مذكرة بهذا الخصوص للنائب العام تاج السر الحبر، ووزير العدل نصر الدين عبدالباري.

وأشار إلى أنها تتضمن مطالب بتكوين لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين؛ لمراجعة مقار الدعم السريع والقوات الأخرى، وتسليم الموجودين فيها إلى الشرطة. وطالب بتكوين لجنة دائمة لمراجعة الانتهاكات السابقة، وتلقي الشكاوى ممن تعرضوا لممارسات القبض والاعتقال والتحقيق من قبل الدعم السريع أو أي قوات أخرى بصورة مخالفة للقانون.

وأكد التجمع أن «وجود معتقلين دون أمر قبض من الشرطة وتحت إشراف وتوجيهات النيابة يعدّ مخالفاً للقانون».