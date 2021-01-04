شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يحبط مخططاً لإثارة الفوضى في سبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحبط الجيش الليبي، أمس الاثنين، مخططاً لعناصر من الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، لنشر الفوضى في مدينة سبها جنوبي البلاد، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، أن الحل السياسي في ليبيا لن يتم إلا بوقف إطلاق النار، في حين دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، إلى توسيع الحوار الوطني ليشمل كافة الليبيين بمن فيهم «أنصار» العقيد الراحل معمر القذافي.

وقالت وسائل إعلام ليبية إن عناصر من الميليشيات المسلحة، حاولت إثارة الفوضى، خلف مقر الهلال الأحمر بسبها، إلا أن قوات الجيش كانت لها بالمرصاد. وأوضحت أن قوات الجيش تمكنت من طرد الميليشيات التابعة ل«الوفاق» من سبها، عقب اشتباكات بسيطة بين الطرفين.

وانتهكت حكومة الوفاق بمحاولتها الأخيرة في سبها، اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 +5) في جنيف، في 23 أكتوبر الماضي، والذي ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية.

الاتحاد الأوروبي: لا نقبل بوجود المرتزقة

من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، أمس، الحل السياسي في ليبيا لن يتم إلا بوقف إطلاق النار، مؤكداً التزامه بمواكبة جميع جهود الأمم المتحدة في ليبيا والمساعدة على تنفيذ مختلف بنود وتوصيات مؤتمر برلين.

وقال الاتحاد إنه مستعد للعمل في ليبيا في إطار الأمم المتحدة ولكنه لم يتلق أي تقرير أو بيانات من الأمين العام للمنظمة الدولية بشأن نشر أي قوات دولية أو أوروبية في هذا البلد.

وقال بيتر ستانو في مقابلة مع «العربية»: «لا نقبل بوجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا».

تركيا تنقل مسلحين إلى اسطنبول

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية ليبية بأن «طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية أقلعت من مطار معيتيقة تنقل مسلحين سوريين من طرابلس إلى مدينة اسطنبول، بعد تمرد عدد كبير منهم بسبب تأخر صرف رواتبهم».

وأفادت مصادر من داخل مطار معيتيقة لوكالة «نوفا» «بأن الطائرة نقلت عناصر المرتزقة الموالين لتركيا، بعد تظاهر العشرات منهم داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجاً على تأخر رواتبهم، حسب فيديو مسرب من معسكر الكلية».

على صعيد آخر، دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، أمس الاثنين، إلى توسيع الحوار الوطني ليشمل كافة الليبيين بمن فيهم «أنصار» العقيد الراحل معمر القذافي.

وقال فيرشينين في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك) تعليقاً على موافقة الأطراف الليبية على إجراء انتخابات عامة نهاية العام الجاري «نحن ننطلق من حقيقة أن المسؤولية الرئيسية في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة تقع على عاتق الليبيين أنفسهم. يجب وضع مثل هذه القرارات في إطار حوار وطني على أوسع نطاق ممكن، وذلك بمشاركة القوى السياسية الليبية، بما في ذلك أنصار معمر القذافي.

«الانتخابات ليست غاية بحد ذاتها»

وأضاف «إذا رأت الغالبية العظمى من الليبيين أنه من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها فليكن». وتابع «الهدف من الجهود الدولية في ليبيا، يجب أن يكون استعادة سيادة البلاد وإقامتها وتحقيق المصالحة الوطنية».

إلى ذلك، أوضح المسؤول الروسي «أن بلاده مقتنعة بأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل يجب إدراجها في سياق الإصلاحات الحيوية الليبية الهادفة إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية، والحفاظ على وحدة البلاد، وتشكيل هيئات حكومية فاعلة».(وكالات)