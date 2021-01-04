شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» السعودي: القمة الخليجية تأتي بظروف تحتم الوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أمس الاثنين، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يضع قضية وحدة الصف الخليجي، واستمرار منظومة مجلس التعاون، ونجاحها، في مقدمة أولويات اهتماماته. وفيما يرأس أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وفد بلاده إلى القمة،أناب عاهل البحرين الملك حمد بن عیسی آل خليفة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لرئاسة وفد بلاده ،في حين أعلنت سلطنة عمان أن نائب رئيس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، سيمثل البلاد في قمة العلا.

وشدد آل الشيخ، في تصريح له بمناسبة انعقاد القمة، على أن دعوة الملك سلمان لقادة دول مجلس التعاون تأتي في ظروف استثنائية، تتطلب وحدة الصف، وتعزيز العمل الخليجي المشترك. كما أشاد بجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتوجيه من الملك سلمان، لتعزيز منظومة مجلس التعاون، والحفاظ على وحدته، وأمنه، واستقراره، وتماسكه، وسط الاضطراب الذي تعانيه المنطقة. وقال إن «المنطقة تعاني اضطراباً في ظل التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة والإساءة للعلاقات الوثيقة والتاريخية بين دول وشعوب مجلس التعاون».

وتطرق آل الشيخ إلى الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم التي تواكب هذه القمة الاستثنائية، وتأتي في مقدمتها الآثار المتوالية التي خلفتها جائحة «كورونا» على العالم أجمع، وما استتبعها من توجهات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، تتطلب المزيد من التعاون الإقليمي، والدولي، وتكامل الجهود، إلى جانب ما تشهده المنطقة والعالم من مستجدات، وقلاقل، تحرص فيها المملكة على الدعوة لإحكام العقل، والسلم، والاستقرار.

يشار إلى أن قمة مجلس التعاون ستعقد بدورتها ال41، اليوم الثلاثاء، في العُلا، شمال غربي المملكة، بدعوة من الملك سلمان، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون، نايف الحجرف، أكد، أمس الأول الأحد، أن انعقاد هذه القمة، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، يؤكد حرص قادة الدول المشاركة على الحفاظ على المجلس كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات، والتحديات.

ويرأس أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد وفد بلاده خلال اجتماع الدورة ال41 لمجلس التعاون الخليجي.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، (كونا)، أمس الاثنين، أن أمير البلاد يغادر، اليوم الثلاثاء، إلى المملكة، لترؤس وفد الكويت في اجتماع القمة.

وأناب عاهل البحرين الملك حمد بن عیسی آل خليفة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء لرئاسة وفد بلاده للقمة .

وأعلنت سلطنة عمان، أمس ، أن نائب رئيس الوزراء، سيمثل البلاد في القمة .

وقالت الخارجية العمانية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، إن فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، سيغادر البلاد، اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى السعودية.

وأوضحت الوزارة أن فهد بن محمود سينوب عن سلطان البلاد، السلطان هيثم بن طارق، في ترؤس وفد السلطنة بالقمة الخليجية ال41.(وكالات)