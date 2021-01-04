شكرا لقرائتكم خبر عن منصورة عز الدين: دور الأحلام مركزي في الثقافة الإسلامية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة- "الخليج": محمد شبانة:

«بساتين البصرة» رواية جديدة للروائية والصحفية منصورة عز الدين، تواصل بها مشوارها الإبداعي، الذي يضم حتى الآن، 3 مجموعات قصصية، هي «ضوء مهتز» و«نحو الجنون» و«مأوى الغياب»، بالإضافة إلى 5 روايات نالت قدراً كبيراً من الحضور، ونالت أعمالها على تنوعها عدداً من الجوائز، وهي تعمل بدأب متواصل على إضافة عمل روائي أو قصصي جديد، من وقت لآخر، إلى رصيدها الإبداعي.

حول أحدث رواياتها، والنجاح الذي حققته، ورؤيتها في الكتابة، كان لنا معها هذا الحوار.

* غرام الأب بفن الحكي، في رواية «بساتين البصرة»، وفتنته بالسيرة الهلالية، وتنقله خلف منشديها، وإهماله لأسرته.. هل له مغزى ضمني بأن الاهتمام الزائد بالفن والثقافة قد يؤدي بصاحبه إلى الفقر كما يحدث بالفعل لعشرات الكتاب والأدباء؟

- بالطبع لا، كيف لكاتب أو فنان أن يكون ضد الفن والثقافة؟! ثم إن هذه النظرة للثقافة نظرة نمطية خاطئة، لكن بعيداً عن كل هذا، أنا ضد أن تُقدَّم الشخصيات كنماذج تحمل رسائل ضمنية محددة، وضد اختزال شخصية فنية في صفة وحيدة أو الحكم عليها حكماً أخلاقياً؛ لأنني أكتب في المنطقة الواقعة في ما وراء الخير والشر، وهذا موجود بشكل مضاعف في «بساتين البصرة»؛ إذ إن الحكم الأخلاقي منحّى جانباً فيها، وأي اختزال لشخصية ما في حكم أخلاقي بعينه يعد إجحافاً بحق سماتها الأخرى، فالمسافة تكاد تتلاشى بين الناسك والقاتل، فهما أحياناً وجهان لشخصية واحدة، بكل ما يندرج بينهما من أطياف وظلال.

قصة متهدمة

* استشهدت بمقولة رولان بارت «إن الحلم يمثل قصة متهدمة، وإنه ليصنع من خرائب الذاكرة» من كتابه «هسهسة اللغة» وهذا ما قاله فرويد، من أن الأحلام، ما هي إلا فضلات المخ البشري.. كيف تتفقين مع هذه المقولة وفي الوقت نفسه تنقلين عن كتاب تفسير الأحلام الكبير لابن سيرين رغم تعارضهما؟

- لا أتفق مع رؤية فرويد هذه، وأرى أن من الخطأ حصر الأحلام بكل شساعتها وانفتاحها ومراوغتها في توصيف بعينه، والأهم أن هذا الحصر مضاد لمفهوم الفن بما يعنيه من رحابة وركض وراء الاحتمالات المختلفة، مهما بدت غريبة لأول وهلة، الاستشهاد بمقولة رولان بارت له علاقة ببنية الرواية القائمة على قصص تنتمي لأزمان وأماكن مختلفة، وله علاقة أيضاً بالطريقة التي تتراءى فيها الحكاية القديمة لهشام خطاب؛ كمزق وشظايا وقصص تبدو متهدمة في البداية قبل أن تنسجم معاً في النهاية.

دور الأحلام والرؤى مركزي في الثقافة الإسلامية، وتفسيراتها في هذه الثقافة بالغة الفنية والإلهام، خاصة أنها منفتحة على اللغة وجمالياتها، وعلى النص القرآني وتأويلاته، وعلى البيئة العربية بخصائصها المميزة، وكذلك على ذاكرتنا الجمعية ووجداننا الشعبي، أنا مهتمة بهذا الجانب، وقرأت فيه كثيراً، سواء لكتاب عرب كلاسيكيين أو لمستشرقين ينتمون لثقافات أخرى، اهتموا بالأحلام والرؤى في ثقافتنا.

شيء آخر أود الإشارة إليه، ما أتفق أو أختلف معه ليس مهماً هنا، الأهم ما تتفق معه الشخصيات الفنية التي أكتب عنها، وما تعترض عليه، حين أكتب عن شخصية ما، أسعى إلى تقمص طريقتها في التفكير والنظر إلى العالم وفق رؤيتها ومنطقها، وليس وفق رؤيتي الشخصية بالضرورة، قد أتفق مع هذه التفصيلة أو تلك في معتقدات شخصية ما، لكن في النهاية، آراء الشخصيات وما تعتنقه يخصها هي ولا يخصني أنا، أندهش حين أرى من ينقل اقتباساً على لسان شخصية من رواية ما كما لو كانت تعبر عن رؤية المؤلف، مع أن الرواية نفسها قد تحتوي اقتباساً – على لسان شخصية أخرى - يناقض الاقتباس الأول.

* تلك المخيلة في الانتقال بين الماضي والحاضر بدون فواصل، دون أن يفقد القارئ متعة المتابعة، كيف تمكنتِ منها؟

بساتين البصرة

- لا يكون الأمر صعباً حين يبدأ خيط الحكاية في التشكل والاتضاح خلال عملية الكتابة؛ إذ تتشكل معه الحبكة وتتضح الخطوط العامة للبناء أقول الخطوط العامة لبنية العمل، وليس البنية نفسها؛ لأن بناء العمل وتركيبه بالنسبة لي، غالباً ما أعمل عليه لاحقاً، بعد الانتهاء من المسودة الأولى.

وفي رأيي أن الشكل لا ينفصل عن المضمون، فالأخير ينادي الأول؛ إذ يقترح المضمون الشكل الملائم له، قد تلهمني جملة كتبتها عرضاً في المسودة الأولى البنية الملائمة للعمل، أو قد يفعل ذلك خيط بدأته وبدا لي نافراً في البداية، قبل أن أنتبه إلى أنه يوحي بجوهر ما أبتغي الوصول إليه، أو جوهر ما يقترحه علي العمل وشخصياته.

أعدت كتابة «بساتين البصرة» أكثر من مرة، وحذفت منها كثيراً جداً، بهدف الوصول إلى أقصى درجة متاحة من الانسيابية والسلاسة، وأتمنى أن أكون قد وُفقت في هذا. بعد الانتهاء من العمل تماماً، ابتعدت عنه لفترة طويلة نسبياً، ثم عدت لتحريره وتنقيحه مجدداً، هذه الفترة ساعدتني في النظر إليه بعينين جديدتين.

أكثر من احتمال

* هشام خطاب ويزيد بن أبيه اسمان لشخص واحد في زمنين مختلفين، هما نفس الروح، لكن هل ثمة فوارق أخرى بخلاف الاسمين؟

- هل هما فعلًا اسمان لشخص واحد؟ لا شيء في العمل يقطع على نحو حاسم بهذا، ولا بما يناقضه طوال الوقت، ثمة أكثر من احتمال وأكثر من تأويل، حتى هشام نفسه يعترف بحيرته قرب نهاية الرواية، وإن لم يعترف بهذه الحيرة، فهو منذ البداية من نوع الراوي غير الموثوق به، لا أنفي ما تقترحه من أنهما اسمان لشخص واحد، بالمناسبة أقول فقط إن هذا أو عكسه من الممكن الخروج به من النص وفق التأويل الخاص لكل قارئ، وهذا ما حدث في القراءات العديدة التي تناولت العمل نقدياً.

* ذكر وباء الطاعون الذي حصد الأرواح في البصرة في العصر العباسي، هل يمكن أن نعتبره تناصاً مع ما يحدث الآن بسبب فيروس «كورونا»؟

- الرواية مكتوبة في 2018، أي أن الأجزاء الخاصة بطاعون البصرة في نهاية العصر الأموي سابقة على وباء «كورونا» المستجد، ولم أضف إليها أي شيء حين بدأ هذا الوباء؛ لأن الرواية كانت مكتملة بالفعل.