شكرا لقرائتكم خبر عن خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنّئون برملان برئاسة الاتحاد السويسري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعث صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس غاي برملان، بمناسبة تنصيبه رئيساً للاتحاد السويسري.

كما بعث صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس برملان. (وام)